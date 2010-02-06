Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
6 февр. 2010, 20:30 МСК
6.02.2010, 20:30 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Уокер
Кайл Уокер
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
87
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
23
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо