Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
17 марта 2006, -:- МСК
17.03.2006, -:- МСК
пятница
Составы