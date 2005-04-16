Матч завершен
Торпедо
Москва
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
16 апр. 2005, 16:00 МСК
16.04.2005, 16:00 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы