Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
21 авг. 2005, 15:00 МСК
21.08.2005, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы