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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торпедо
Москва
Кацалапов 11
1:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Ионов 10
Ионов 82
Джуджак 89
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
22 сент. 2014, 19:00 МСК
22.09.2014, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
11'
11'
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
79
15
Тараканов
Егор Тараканов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
98
Будаков
Александр Будаков
5
Князев
Иван Князев
8
Франьич
Иван Франьич
17
Багаев
Михаил Багаев
20
Стеклов
Вадим Стеклов
77
Салугин
Александр Салугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
90
13
Гранат
Владимир Гранат
90
4
Самба
Кристофер Самба
46
15
Губочан
Томаш Губочан
60
7
Джуджак
Балаж Джуджак
89'
89'
90
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
6
Ванкер
Вильям Ванкер
55
11
Ионов
Алексей Ионов
10'
82'
10', 82'
90
22
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
21
Березовский
Роман Березовский
18
Жирков
Юрий Жирков
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Дуглас
Франку Дуглас
23
Манолев
Станислав Манолев
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Морозов
Григорий Морозов
47
Зобнин
Роман Зобнин
88
Ташаев
Александр Ташаев
99
Прудников
Александр Прудников
9
Кокорин
Александр Кокорин