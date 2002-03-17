Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
17 марта 2002, -:- МСК
17.03.2002, -:- МСК
воскресенье
Составы