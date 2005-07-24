Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
24 июля 2005, 17:00 МСК
24.07.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Составы