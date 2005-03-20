Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2005, 18:00 МСК
20.03.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы