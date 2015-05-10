Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
10 мая 2015, 16:00 МСК
10.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
93
18
Жирков
Юрий Жирков
93
4
Самба
Кристофер Самба
93
15
Губочан
Томаш Губочан
93
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
46
7
Джуджак
Балаж Джуджак
93
6
Ванкер
Вильям Ванкер
93
14
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
93
47
Зобнин
Роман Зобнин
63
11
Ионов
Алексей Ионов
46
22
Кураньи
Кевин Кураньи
93
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
21
Березовский
Роман Березовский
25
Козлов
Алексей Козлов
5
Дуглас
Франку Дуглас
3
Бюттнер
Александр Бюттнер
8
Юсупов
Артур Юсупов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
9
Кокорин
Александр Кокорин
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
93
19
Зенев
Сергей Зенев
93
33
Рыков
Владимир Рыков
93
67
Тигиев
Георгий Тигиев
93
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
93
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
93
20
Стеклов
Вадим Стеклов
93
16
Стеванович
Далибор Стеванович
93
4
Смарасон
Арнор Смарасон
84
14
Путило
Антон Путило
93
27
Угу Виейра
Угу Виейра
82
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
15
Тараканов
Егор Тараканов
5
Князев
Иван Князев
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
18
Пугин
Алексей Пугин
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк