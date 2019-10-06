Матч завершен
Торино
Турин
0:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
6 окт. 2019, 19:00 МСК
6.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
4
Лянко
Лянко
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
14
Бонифази
Кевин Бонифази
10
Фальке
Яго Фальке
23
Мейте
Суалихо Мейте
21
Беренгер
Алекс Беренгер
22
Миллико
Винченцо Миллико
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
5
Аллан
Аллан
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
2
Малку
Кевин Малку
31
Гулам
Фаузи Гулам
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Кальехон
Хосе Кальехон
99
Милик
Аркадиуш Милик