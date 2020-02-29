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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Манолас 19
Ди Лоренцо 82
Ди Лоренцо 83
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Эдера 90
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
29 февр. 2020, 22:45 МСК
29.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
44
Манолас
Костас Манолас
19'
19'
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
83'
82'
83', 82'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
68
Лоботка
Станислав Лоботка
80
8
Руис
Фабиан Руис
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
75
21
Политано
Маттео Политано
84
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
31
Гулам
Фаузи Гулам
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
5
Аллан
Аллан
4
Демме
Диего Демме
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
7
Кальехон
Хосе Кальехон
11
Лосано
Ирвинг Лосано
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
36
Бремер
Бремер
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
84
8
Базелли
Даниэле Базелли
67
7
Лукич
Саша Лукич
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
83
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
4
Лянко
Лянко
17
Синго
Уилфрид Синго
24
Верди
Симоне Верди
23
Мейте
Суалихо Мейте
21
Беренгер
Алекс Беренгер
80
Адопо
Мишель Адопо
20
Эдера
Симоне Эдера
90'