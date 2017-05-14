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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торино
Турин
0:5
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 7
Инсинье 60
Мертенс 72
Кальехон 77
Зелински 78
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
14 мая 2017, 16:00 МСК
14.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
5
Карлао
Карлао
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
75
14
Фальке
Яго Фальке
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
52
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
59
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
22
Оби
Жоэль Оби
26
Авелар
Данило Авелар
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
19
Итурбе
Хуан Итурбе
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
72'
72'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
66
5
Аллан
Аллан
64
7
Кальехон
Хосе Кальехон
7'
77'
7', 77'
82
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
60'
60'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
78'
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти