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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 13
Мертенс 18
Мертенс 22
Кирикеш 70
Мертенс 80
5:3
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 58
Россеттини 76
Фальке 84
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
18 дек. 2016, 17:00 МСК
18.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
70'
70'
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
13'
22'
80'
18'
13', 22', 80'
18'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
69
20
Зелински
Петр Зелински
73
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
81
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
67
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
56
13
Россеттини
Лука Россеттини
76'
76'
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
45
15
Бенасси
Марко Бенасси
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
58'
58'
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
93
Айети
Арлинд Айети
4
Кастан
Леандро Кастан
20
Вивес
Джузеппе Вивес
22
Оби
Жоэль Оби
14
Фальке
Яго Фальке
84'
6
Аква
Африйе Аква
25
Лукич
Саша Лукич
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе