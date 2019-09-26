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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 72
Белотти 76
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пентек 18
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
26 сент. 2019, 22:00 МСК
26.09.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
9
Белотти
Андреа Белотти
72'
76'
72', 76'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
30
Джиджи
Коффи Джиджи
14
Бонифази
Кевин Бонифази
10
Фальке
Яго Фальке
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
18'
18'
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич