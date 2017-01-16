Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 21
Бенасси 26
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Бертолаччи 55
Бакка 60
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
16 янв. 2017, 22:45 МСК
16.01.2017, 22:45 МСК
понедельник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
61
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
67
15
Бенасси
Марко Бенасси
26'
26'
81
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
21'
21'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
Запасные
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
1
Паделли
Даниэле Паделли
5
Карлао
Карлао
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
93
Айети
Арлинд Айети
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
19
Итурбе
Хуан Итурбе
31
Бойе
Лукас Бойе
Милан
мин
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
55'
55'
74
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
87
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
84
70
Бакка
Карлос Бакка
60'
60'
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
33
Куцка
Юрай Куцка
10
Хонда
Кейсуке Хонда
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
9
Лападула
Джанлука Лападула
63
Кутроне
Патрик Кутроне