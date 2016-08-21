Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 38
Бакка 50
Бакка 62
3:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 48
Базелли 90
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
21 авг. 2016, 19:00 МСК
21.08.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
73
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
70
Бакка
Карлос Бакка
38'
50'
62'
38', 50'
62'
87
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
22
Габриэл
Габриэл
93
Эли
Родриго Эли
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
87
Адриано
Луис Адриано
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
22
Оби
Жоэль Оби
70
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
58
6
Аква
Африйе Аква
90
10
Льяич
Адем Льяич
28
9
Белотти
Андреа Белотти
48'
48'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
90
Запасные
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
65
Гомис
Альфред Гомис
5
Бово
Чезаре Бово
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
15
Бенасси
Марко Бенасси
69
Базелли
Даниэле Базелли
90'
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
58
Лопес
Макси Лопес
30
Араму
Маттиа Араму
28
Бойе
Лукас Бойе