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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 25
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
17 февр. 2020, 22:45 МСК
17.02.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
24
Кьер
Симон Кьер
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
39
Пакета
Лукас Пакета
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
18
Ребич
Анте Ребич
25'
25'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
46
Габбиа
Маттео Габбиа
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
98
Мальдини
Даниел Мальдини
17
Леау
Рафаэль Леау
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
20
Эдера
Симоне Эдера
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
8
Базелли
Даниэле Базелли
23
Мейте
Суалихо Мейте
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико