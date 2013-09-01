Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Рюдигер 12
Ибишевич 19
Максим 28
Ибишевич 47
Максим 55
Ибишевич 63
6:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 26
Фирмино 87
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
1 сент. 2013, 16:30 МСК
1.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
12'
12'
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
79
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
73
0
Максим
Александру Максим
28'
55'
28', 55'
67
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
19'
47'
63'
19', 47', 63'
90
0
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Рауш
Константин Рауш
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Харник
Мартин Харник
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
75
0
Полански
Юджен Полански
59
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
58
0
Фирмино
Роберто Фирмино
87'
87'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
26'
26'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Руди
Себастьян Руди
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок