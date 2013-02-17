Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 3
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
17 февр. 2013, 19:30 МСК
17.02.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Полански
Юджен Полански
80
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
54
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
54
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
87
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
83
0
Харник
Мартин Харник
3'
3'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Максим
Александру Максим
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки