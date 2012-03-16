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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 74
1:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 8
Ибишевич 43
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
16 марта 2012, 22:30 МСК
16.03.2012, 22:30 МСК
пятница
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Руди
Себастьян Руди
46
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
73
0
Млапа
Пениель Млапа
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Вайс
Тобиас Вайс
0
Салихович
Сеяд Салихович
74'
0
Визер
Сандро Визер
0
Шипплок
Свен Шипплок
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
83
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
66
0
Харник
Мартин Харник
67
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
8'
43'
8', 43'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау