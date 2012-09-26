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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Усами 5
Хоселу 47
Джонсон 58
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
26 сент. 2012, 21:00 МСК
26.09.2012, 21:00 МСК
среда
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
39
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
56
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Какау
Какау
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Штегер
Кевин Штегер
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
58'
58'
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
5'
5'
67
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
88
0
Фирмино
Роберто Фирмино
82
0
Хоселу
Хоселу
47'
47'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Фолланд
Кевин Фолланд