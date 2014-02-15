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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 12
Фолланд 49
Шипплок 66
Фирмино 90
4:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Рюдигер 78
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
62
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
86
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
66'
12'
66', 12'
73
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90'
90'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
49'
49'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Модест
Антони Модест
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
78'
78'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Хедира
Рани Хедира
65
0
Харник
Мартин Харник
58
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
0
Вернер
Тимо Вернер
84
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Максим
Александру Максим
0
Ялчин
Робин Ялчин
0
Какау
Какау