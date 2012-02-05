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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кармело 32
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лекич 78
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2012, 14:00 МСК
5.02.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
61
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
67
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Кармело
Кармело
32'
32'
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
71
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Колунга
Адриан Колунга
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
46
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Тимор
Давид Тимор
67
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Лекич
Деян Лекич
78'
78'
88
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Нино
Нино
0
Бальде
Ибрахима Бальде