Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кармело 32
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лекич 78
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
5 февр. 2012, 14:00 МСК
5.02.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
61
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
67
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Кармело
Кармело
32'
32'
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
71
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Колунга
Адриан Колунга
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
46
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Тимор
Давид Тимор
67
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Лекич
Деян Лекич
78'
78'
88
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Нино
Нино
0
Бальде
Ибрахима Бальде