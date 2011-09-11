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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Нино 28
Сехудо 30
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 75
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
11 сент. 2011, 19:00 МСК
11.09.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Серхио
Серхио
62
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
79
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
30'
30'
90
0
Сола
Кике Сола
71
0
Нино
Нино
28'
28'
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Тимор
Давид Тимор
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Бальде
Ибрахима Бальде
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Трехо
Оскар Трехо
74
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
46
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Каштру
Андре Каштру
46
0
Сангой
Гастон Сангой
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Орфила
Педро Орфила
0
Ново
Начо Ново
0
Баррал
Давид Баррал
75'