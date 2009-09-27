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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Некунам 56
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
27 сент. 2009, 18:00 МСК
27.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хосечо
Хосечо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
56'
56'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
71
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
0
Аранда
Карлос Аранда
84
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Роверсио
Роверсио
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
73
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
49
0
Сесилия
Педро Сесилия
59
0
Билич
Мате Билич
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Лора
Альберто Лора
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Камачо
Диего Камачо
0
Андреу
Андреу
0
Кастро
Диего Кастро
0
Матео
Кике Матео