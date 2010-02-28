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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 18
Баррал 71
Кастро 81
3:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Некунам 39
Вадоч 49
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
28 февр. 2010, 19:00 МСК
28.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
81'
81'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
18'
18'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Смилянич
Милан Смилянич
52
0
Моран
Луис Моран
60
0
Билич
Мате Билич
70
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Баррал
Давид Баррал
71'
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
85
0
Хуанфран
Хуанфран
75
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Некунам
Джавад Некунам
39'
39'
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
49'
49'
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Хосечо
Хосечо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Рупер
Рупер
0
Галан
Жорже Галан