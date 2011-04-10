Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 66
1:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2011, 18:00 МСК
10.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
77
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
63
0
Ново
Начо Ново
72
0
Баррал
Давид Баррал
66'
66'
90
Запасные
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кастро
Диего Кастро
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
61
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
78
0
Лоло
Лоло
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
83
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Хосечо
Хосечо
0
Ойер
Ойер
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Лекич
Деян Лекич