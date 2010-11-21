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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Шоджаеи 54
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
21 нояб. 2010, 19:00 МСК
21.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
77
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
88
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
54'
54'
90
0
Аранда
Карлос Аранда
15
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Хосечо
Хосечо
0
Ойер
Ойер
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Лекич
Деян Лекич
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
86
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
75
0
Кармело
Кармело
90
0
Ново
Начо Ново
76
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Моран
Луис Моран
0
Прендес
Серхио Прендес
0
Перейро
Гильермо Перейро