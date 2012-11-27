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Кубок Испании
Осасуна VS Спортинг
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Осасуна - Спортинг: 27 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Осасуна
Памплона
2:0
Первый матч 0:1
Осасуна - Спортинг: 27 ноября 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
27 нояб. 2012, 21:30 МСК
27.11.2012, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:30
Осасуна
2 : 2
Спортинг
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:30
Осасуна
2
Спортинг
2
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
Спортинг
3
Осасуна
1
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
21:30
Осасуна
2 : 0
Спортинг
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
21:30
Осасуна
2
Спортинг
0
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
01.11.2012
01 нояб. 2012
чт
21:00
Спортинг
1
Осасуна
0
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:00
Спортинг
1 : 1
Осасуна
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:00
Спортинг
1
Осасуна
1
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Спортинг
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:00
Осасуна
2
Спортинг
1
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Спортинг
1
Осасуна
0
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
1
Спортинг
0
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Спортинг
3 : 2
Осасуна
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Спортинг
3
Осасуна
2
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Осасуна
1
Спортинг
0
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Осасуна
1 : 2
Спортинг
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Осасуна
1
Спортинг
2
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
18:00
Спортинг
2 : 1
Осасуна
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
18:00
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2
Осасуна
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