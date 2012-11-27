Осасуна - Спортинг: 27 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
2:0
Первый матч 0:1

Осасуна - Спортинг: 27 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
27 нояб. 2012, 21:30 МСК
27.11.2012, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Спортинг
мин
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Бабен
Жан-Сильвен Бабен
4
Родригес
Хуан Родригес
5
Кофи
Исаак Кофи
17
Лод
Робин Лод
22
Перес
Пабло Перес
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
-
18
Жералдеш
Жералдеш
-
8
Эрнан
Эрнан
-
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:30
Осасуна
2 : 2
Спортинг
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:30
Осасуна
2
Спортинг
2
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 20:30
Спортинг
3
Осасуна
1
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 21:30
Осасуна
2 : 0
Спортинг
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 21:30
Осасуна
2
Спортинг
0
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
01.11.2012 01 нояб. 2012 чт 21:00
Спортинг
1
Осасуна
0
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:00
Спортинг
1 : 1
Осасуна
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:00
Спортинг
1
Осасуна
1
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
Осасуна
2 : 1
Спортинг
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:00
Осасуна
2
Спортинг
1
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 18:00
Спортинг
1
Осасуна
0
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Осасуна
1
Спортинг
0
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Спортинг
3 : 2
Осасуна
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Спортинг
3
Осасуна
2
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 18:00
Осасуна
1
Спортинг
0
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Осасуна
1 : 2
Спортинг
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Осасуна
1
Спортинг
2
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 18:00
Спортинг
2 : 1
Осасуна
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 18:00
Спортинг
2
Осасуна
1

Новости

История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
#Алекс Санчес
03 февраля, 00:01
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
1
#Реал
09 января, 01:01
1
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
02 декабря 2020, 23:59
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
1
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
1
# Новости матча
Из-за снегопадов в Испании «Реал» не вернется в Мадрид. На матч за Суперкубок он полетит из Малаги
10 января, 21:07
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
10 января, 10:30
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
02 декабря 2020, 17:38
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45