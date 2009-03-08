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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 8
Кастро 20
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
8 марта 2009, 19:00 МСК
8.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Кручага
Сезар Кручага
72
0
Фланьо
Хавьер Фланьо
59
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
59
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Хосечо
Хосечо
0
Серхио
Серхио
0
Дельпорте
Людовик Дельпорте
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Идальго
Антонио Идальго
0
Дади
Дади
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
20'
20'
78
0
Мичел
Мичел
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
84
0
Моран
Луис Моран
69
0
Баррал
Давид Баррал
8'
8'
90
Запасные
0
Херард
Херард
0
Камара
Рауль Камара
0
Камачо
Диего Камачо
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо