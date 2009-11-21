Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 7
Веллитон 66
2:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 45
Нецид 51
Нецид 89
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
82
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Кариока
Кариока
54
0
Ибсон
Ибсон
90
0
Алекс
Алекс
7'
7'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
60
0
Веллитон
Веллитон
66'
66'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Джано
Джано
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
63
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
45'
45'
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
51'
89'
51', 89'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Секу
Секу
0
Заболотный
Антон Заболотный
0
Маазу
Мусса Маазу