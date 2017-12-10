Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 10
Промес 61
Пашалич 90
3:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
10 дек. 2017, 16:30 МСК
10.12.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
35
Таски
Сердар Таски
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
10'
61'
10', 61'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
19
Самедов
Александр Самедов
66
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
82
12
Адриано
Луис Адриано
78
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
98
Максименко
Александр Максименко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Джикия
Георгий Джикия
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
90'
9
Зе Луиш
Зе Луиш
99
Роша
Педро Роша
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
79
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
11
Витиньо
Витиньо
87
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
31
Макаров
Александр Макаров
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре