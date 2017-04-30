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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 45
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 32
Глушаков 51
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
30 апр. 2017, 17:00 МСК
30.04.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
45'
45'
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
64
20
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
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Овчинников
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4
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42
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Георгий Щенников
7
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8
Миланов
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Гордюшенко
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89
Кучаев
Константин Кучаев
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Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
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90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
51'
51'
90
71
Попов
Ивелин Попов
84
10
Промес
Квинси Промес
90
12
Адриано
Луис Адриано
32'
32'
46
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
18
Кутепов
Илья Кутепов
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
9
Зе Луиш
Зе Луиш