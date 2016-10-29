Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 19
Зе Луиш 76
Зе Луиш 89
3:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Страндберг 82
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
29 окт. 2016, 18:00 МСК
29.10.2016, 18:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
19'
19'
90
7
Джано
Джано
87
10
Промес
Квинси Промес
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
76'
89'
76', 89'
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
8
Миланов
Георгий Миланов
56
17
Головин
Александр Головин
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
9
Траоре
Ласина Траоре
71
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
23
Страндберг
Карлос Страндберг
82'
63
Чалов
Федор Чалов