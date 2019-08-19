Матч завершен
Спартак
Москва
Жиго 59
Жиго 79
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Фернандес 68
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
19 авг. 2019, 20:00 МСК
19.08.2019, 20:00 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
59'
79'
59', 79'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
88
11
Ларссон
Джордан Ларссон
72
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
57
Селихов
Александр Селихов
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
32
Умяров
Наиль Умяров
22
Баду
Малколм Баду
29
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
68'
68'
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
80
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
21
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
1
Помазун
Илья Помазун
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
62
Карпов
Вадим Карпов
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
44
Бийол
Яка Бийол
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура