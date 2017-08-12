Матч завершен
ЦСКА
Москва
Щенников 83
Витиньо 85
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Пашалич 48
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 авг. 2017, 17:30 МСК
12.08.2017, 17:30 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
83'
83'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
69
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
11
Витиньо
Витиньо
85'
85'
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
58
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
3
Петкович
Марко Петкович
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
87
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
48'
48'
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
36
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
81
Щербаков
Юрий Щербаков
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов