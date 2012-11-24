Сошо - Ницца: 24 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
0:1

Сошо - Ницца: 24 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2012, 22:00 МСК
24.11.2012, 22:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Сошо
2 : 0
Ницца
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Сошо
2
Ницца
0
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Ницца
1 : 0
Сошо
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Ницца
1
Сошо
0
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 15:00
Ницца
3 : 0
Сошо
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 15:00
Ницца
3
Сошо
0
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Сошо
0 : 1
Ницца
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Сошо
0
Ницца
1
18.03.2012 18 марта 2012 вс 19:00
Сошо
2 : 0
Ницца
18.03.2012 18 марта 2012 вс 19:00
Сошо
2
Ницца
0
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Сошо
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
Ницца
1
Сошо
1
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ницца
1
Сошо
0
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Сошо
4
Ницца
0
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Ницца
0 : 0
Сошо
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Ницца
0
Сошо
0
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Сошо
1
Ницца
0
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Сошо
1
Ницца
0
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Сошо
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Ницца
1
Сошо
1
30.03.2008 30 марта 2008 вс 17:00
Сошо
1 : 0
Ницца
30.03.2008 30 марта 2008 вс 17:00
Сошо
1
Ницца
0
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 22:00
Ницца
0 : 0
Сошо
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 22:00
Ницца
0
Сошо
0

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