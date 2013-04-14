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Лига 1
Ницца VS Сошо
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Ницца - Сошо: 14 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
3:0
Ницца - Сошо: 14 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
14 апр. 2013, 15:00 МСК
14.04.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Сошо
2 : 0
Ницца
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Сошо
2
Ницца
0
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Сошо
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Ницца
1
Сошо
0
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
15:00
Ницца
3 : 0
Сошо
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
15:00
Ницца
3
Сошо
0
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:00
Сошо
0 : 1
Ницца
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:00
Сошо
0
Ницца
1
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:00
Сошо
2 : 0
Ницца
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:00
Сошо
2
Ницца
0
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Сошо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
Ницца
1
Сошо
1
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1
Сошо
0
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4
Ницца
0
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
0 : 0
Сошо
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
0
Сошо
0
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Сошо
1
Ницца
0
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1
Ницца
0
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Ницца
1 : 1
Сошо
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Ницца
1
Сошо
1
30.03.2008
30 марта 2008
вс
17:00
Сошо
1 : 0
Ницца
30.03.2008
30 марта 2008
вс
17:00
Сошо
1
Ницца
0
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
22:00
Ницца
0 : 0
Сошо
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
22:00
Ницца
0
Сошо
0
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Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
#
Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06