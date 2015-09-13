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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Орельяна 13
Васс 18
Нолито 48
3:3
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Араухо 23
Араухо 61
Симон 74
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
13 сент. 2015, 19:15 МСК
13.09.2015, 19:15 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
18
Васс
Даниэль Васс
18'
18'
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
84
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
66
9
Аспас
Яго Аспас
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
13'
13'
90
10
Нолито
Нолито
48'
48'
90
Запасные
26
Диас
Нестор Диас
20
Гомес
Серхи Гомес
18
Планас
Карлес Планас
6
Радойя
Неманья Радойя
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
18
Бонгонда
Тео Бонгонда
56
Дразич
Деян Дразич
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
74'
74'
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
19
Кулио
Хуан Кулио
90
20
Виера
Хонатан Виера
86
14
Эрнан
Эрнан
90
15
Меса
Роке Меса
57
10
Араухо
Серхио Араухо
23'
61'
23', 61'
90
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
13
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
16
Айтами
Артилес Айтами
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
4
Гомес
Висенте Гомес
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар