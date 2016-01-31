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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Виера 32
Виллиан Жозе 90
2:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Бонгонда 5
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
31 янв. 2016, 20:15 МСК
31.01.2016, 20:15 МСК
воскресенье
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
68
18
Монторо
Анхель Монторо
42
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
82
20
Виера
Хонатан Виера
32'
32'
90
15
Меса
Роке Меса
90
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90'
90'
90
24
Тана
Тана
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
17
Бигас
Педро Бигас
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
32
Бетанкор
Хефте Бетанкор
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Планас
Карлес Планас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
85
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
9
Аспас
Яго Аспас
66
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
5'
5'
90
9
Бове
Клаудио Бове
60
Запасные
26
Диас
Нестор Диас
20
Гомес
Серхи Гомес
18
Васс
Даниэль Васс
33
Шейх
Папе Шейх
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
16
Дразич
Деян Дразич
23
Сене
Хосеп Сене