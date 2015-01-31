Матч завершен
Сельта
Виго
Нолито 56
1:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
31 янв. 2015, 23:59 МСК
31.01.2015, 23:59 МСК
суббота
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
18
Планас
Карлес Планас
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
79
10
Нолито
Нолито
56'
56'
90
7
Мина
Санти Мина
68
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
6
Радойя
Неманья Радойя
31
Саму
Саму
8
Лопес
Алекс Лопес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
9
Шарлес
Шарлес
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
26
Эдимар
Эдимар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
7
Росси
Фаусто Росси
90
15
Дэйвид
Дэйвид
78
32
Бебе
Бебе
90
20
Элдон
Элдон
46
14
Гилас
Набиль Гилас
90
28
Андоне
Флорин Андоне
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
18
Гарсия
Борха Гарсия
35
Вико
Феде Вико
39
Агульо
Хосе Агульо