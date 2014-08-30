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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Картабия 60
1:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Орельяна 52
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
30 авг. 2014, 20:00 МСК
30.08.2014, 20:00 МСК
суббота
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
90
22
Гарай
Ариц Гарай
72
7
Росси
Фаусто Росси
90
10
Картабия
Федерико Картабия
60'
60'
90
30
Ридер
Ридер
46
24
Хавенаар
Майк Хавенаар
79
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
18
Гарсия
Борха Гарсия
16
Фидель
Фидель
9
Хиско
Хиско
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
18
Планас
Карлес Планас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
8
Лопес
Алекс Лопес
64
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
78
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
52'
52'
90
10
Нолито
Нолито
85
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
20
Гомес
Серхи Гомес
2
Мальо
Уго Мальо
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
28
Фернандес
Борха Фернандес
9
Шарлес
Шарлес