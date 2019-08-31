Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Вестергор 58
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Джеймс 10
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 14:30 МСК
31.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
58'
58'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
77
19
Буфал
Софьян Буфал
71
10
Адамс
Чарли Адамс
62
28
Ганн
Ангус Ганн
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
5
Стивенс
Джек Стивенс
43
Валери
Ян Валери
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
7
Лонг
Шейн Лонг
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
8
Мата
Хуан Мата
68
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
68
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
10'
10'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
82
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
31
Матич
Неманья Матич
14
Лингард
Джесси Лингард
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
44
Чон
Тахит Чон