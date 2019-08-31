Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Вестергор 58
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Джеймс 10
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
31 авг. 2019, 14:30 МСК
31.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
58'
58'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
77
19
Буфал
Софьян Буфал
71
10
Адамс
Чарли Адамс
62
28
Ганн
Ангус Ганн
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
5
Стивенс
Джек Стивенс
43
Валери
Ян Валери
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
7
Лонг
Шейн Лонг
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
8
Мата
Хуан Мата
68
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
6
Погба
Поль Погба
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
68
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
10'
10'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
82
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
31
Матич
Неманья Матич
14
Лингард
Джесси Лингард
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
44
Чон
Тахит Чон