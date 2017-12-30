Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
30 дек. 2017, 20:30 МСК
30.12.2017, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
8
Мата
Хуан Мата
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
5
Рохо
Маркос Рохо
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
21
Эррера
Андер Эррера
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
38
МакКуин
Сэм МакКуин
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
18
Лемина
Марио Лемина
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини