Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
17 мая 2017, 21:45 МСК
17.05.2017, 21:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
77
2
Соареш
Седрик Соареш
69
3
Йошида
Мая Йошида
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
63
11
Тадич
Душан Тадич
90
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
4
Класи
Йорди Класи
19
Буфал
Софьян Буфал
9
Родригес
Джей Родригес
10
Остин
Чарли Остин
Манчестер Юнайтед
мин
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
64
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
8
Мата
Хуан Мата
69
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
75
10
Руни
Уэйн Руни
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
16
Кэррик
Майкл Кэррик
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
35
Митчелл
Деметри Митчелл
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд