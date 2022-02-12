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Манчестер Юнайтед VS Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
12 февр. 2022, 18:00 МСК
12.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Прошлые матчи
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Саутгемптон
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
2
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:30
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3
Саутгемптон
2
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 2
Манчестер Юнайтед
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
2
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Саутгемптон
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
1
17.05.2017
17 мая 2017
ср
21:45
Саутгемптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.05.2017
17 мая 2017
ср
21:45
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
0
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Саутгемптон
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
0
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
0
Саутгемптон
1
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
23:00
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1
Саутгемптон
1
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
1
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:15
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:15
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Юнайтед
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Саутгемптон
0
Манчестер Юнайтед
3
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