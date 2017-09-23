Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 20
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
26
Пье
Жереми Пье
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
31
Матич
Неманья Матич
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
20'
20'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
16
Кэррик
Майкл Кэррик
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль