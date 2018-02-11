Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 6
Салах 42
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
11 февр. 2018, 19:30 МСК
11.02.2018, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
9
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Йошида
Мая Йошида
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
6'
6'
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
42'
42'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
29
Соланке
Доминик Соланке