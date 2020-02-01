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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Окслэд-Чемберлен 47
Хендерсон 60
Салах 72
Салах 90
4:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
60'
60'
88
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
81
3
Фабиньо
Фабиньо
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
47'
47'
73
11
Салах
Мохамед Салах
72'
90'
72', 90'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
32
Матип
Жоэль Матип
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
18
Минамино
Такуми Минамино
27
Ориги
Дивок Ориги
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
82
7
Лонг
Шейн Лонг
70
9
Ингс
Дэнни Ингс
70
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
27
Смоллбоун
Уильям Смоллбоун
20
Обафеми
Майкл Обафеми