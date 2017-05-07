Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
7 мая 2017, 15:30 МСК
7.05.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
87
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
69
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
27
Ориги
Дивок Ориги
69
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
20
Лаллана
Адам Лаллана
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
19
Буфал
Софьян Буфал
60
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
69
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
22
Редмонд
Натан Редмонд
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес